وجبة الإفطار تساعد الجسم على استعادة الطاقة بعد ساعات من الصيام، وكذلك تعيد إليه الرطوبة التي يفقدها بسبب التعرق، ولذلك يجب أن تحتوي مائدة الإفطار على وجبات مغذية وفي نفس الوقت صحية حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون.

وتقدم "الشروق" يوميًا مقترحات لوجبة إفطار مناسبة للجسم.

ووجبة إفطار اليوم الـ15 من رمضان تحتوي على سمك بلطي مقلي وأرز وسلطة خضراء.

• فوائد السمك

تعتبر الأسماك مصدرًا غنيًا بأحماض "أوميجا 3" الدهنية التي تحسن من وظائف الدماغ، و"فيتامين د" الذي يحافظ على العظام والأسنان.

كما تفيد الأسماك في حماية القلب لأنها لا تحتوي على دهون مشبعة، وتقلل من الشعور بالاكتئاب وتزيد من السعادة، فضلا عن تقليلها الإصابة بمرض السكر والتهاب المفاصل الروماتويدي، وتحسن من النوم والتركيز- بحسب شبكة "إنديا توداي" الهندية.

• فوائد الأرز

يقلل الأرز من خطر الإصابة بأمراض القلب ويرفع من طاقة الجسم ويقوي العظام والعضلات، كما يحسن من صحة القولون ويحميه من السرطان؛ لاحتوائه على الألياف والمغنيسيوم، والنشا الذي يحفز على تكوين الأحماض الدهنية المفيدة للقولون، بحسب موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي، الذي يقدم معلومات صحية.

• فوائد السلطة الخضراء

تمد السلطة الخضراء الجسم بفيتامين "سي" وفيتامين "أ"، وحمض الفوليك، والألياف والكالسيوم؛ وبذلك تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحافظ على الوزن وصحة الجلد- بجسب موقع كلية "هارفارد" الأمريكية.

• السمك البلطي المقلي

- المكونات:

2 فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة خل.

5 ملاعق كبيرة دقيق.

2 كوب زيت نباتي للقلي.

• سمك بلطي

عصير 2 ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

- خطوات الإعداد:

غسل السمك جيدًا وتنظيفه.

تتبيل السمك بالملح الأسود والليمون والخل.

نقع السمك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.

تسخين الزيت، وقلي السمك فيه بعد رفعه من التتبيلة ووضعه في الدقيق، ثم تقديمه ساخنًا مع الأرز والسلطة الخضراء.

• أرز السمك

- المكونات:

2 كوب أرز مصري.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

2 ونصف كوب ماء.

2 فص ثوم مهروس.

حبة فلفل أخضر مفرومة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ربع ملعقة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

- خطوات الإعداد:

تسخين الزيت على نار متوسطة، ثم إضافة البصل وتقليبه 3 دقائق.

إضافة الفلفل والثوم والتقليب حتى تصبح المكونات ذهبية.

إضافة الأرز والملح والفلفل الأسود، والكمون والماء والتقليب جيدًا.

ترك الأرز يغلي، ثم تهدئة النار عليه، وتغطية الوعاء.

تقليب الأرز من وقتًا لآخر حتى ينضج.

• السلطة الخضراء

- المكونات:

2 حبة خيار.

2 حبة طماطم.

بصلة صغيرة.

حزمة جرحير.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حزمة كزبرة.

نصف حزمة شبت أخضر.

حبة جزر.

2 حبة فلفل أخضر.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

- خطوات الإعداد:

تقطيع الخضروات بالكامل في وعاء كبير.

إضافة الليمون وزيت الزيتون والخل والمكونات الأخرى على السلطة، ثم تقديمها بجانب الوجبة.