أمريكا تشارك لقاح أسترازينيكا مع باقي دول العالم استجابة لضغوط مساعدة الدول النامية

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمشاركة ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وسط جهود حثيثة لمساعدة الهند في مكافحة عودة ظهور الفيروس، إذ تتصاعد الضغوط على الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول النامية في مواجهة الوباء.

ونقلت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء عن البيت الأبيض- قوله في بيان له إنه سيشارك ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا مع بقية العالم، وأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون خيارات لإرسال الأوكسجين والإمدادات ذات الصلة بشكل عاجل إلى الهند.

وواجهت إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة لمشاركة جرعات اللقاح مع الهند والدول النامية الأخرى التي تضررت بشدة من جائحة الفيروس التاجي وتتخلف كثيرًا عن البلدان الأكثر ثراءً في شراء جرعات اللقاح وإدارتها.

وأصدر البيت الأبيض بياناً تناول فيه اتصال بايدن برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأن الرئيس الأمريكي تعهد بتقديم المزيد من المساعدات الطارئة، بما فيها "معدات الأوكسجين، ومواد اللقاحات والعلاجات".