النواب الإيطالي يوافق على خطة الحكومة بشأن إنفاق أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على خطط الحكومة بشأن كيفية إنفاق مساعدات لمواجهة فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 200 مليار يورو (242 مليار دولار).



وصدقت أغلبية كبيرة على الخطط في مجلس النواب بواقع 442 صوتا مقابل 19 صوتا وامتناع 51 عضوا عن التصويت، وتم إجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأصغر في وقت لاحق من اليوم.



وبذلك تمكن رئيس الوزراء ماريو دراجي من إرسال مسودة مقترحاته لبروكسل قبل الموعد المحدد وهو 30 أبريل الجاري.



وذكر أن إيطاليا هي أكبر متلق للأموال من صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار، ووافق الاتحاد الأوروبي على خطة إغاثة ممولة بالديون لفيروس كورونا من خلال منح وقروض بفائدة مخفضة في 2020.



يشار إلى أنه من المقرر توزيع نحو 750 مليار يورو في أنحاء الكتلة الأوروبية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.



وقال دراجي في خطاب ألقاه أمس الاثنين إن التشريع مهم من أجل "مصير البلاد" التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية.



وشدد على أن القضية لا تقتصر على الحاجة إلى المال بل تشمل حاجة إيطاليا أيضا للتغلب على نقاط الضعف القديمة فيما يتعلق بالبيروقراطية، مع إصلاح الجزء القضائي من الخطة.