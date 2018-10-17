معيط: 467 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى هذه اللحظة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أصبحت من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المشروع بشكل تجريبي في يونيو 2020 على عدد من الشركات.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 467 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى هذه اللحظة، منهم 37 شركة انضمت طواعية، موضحًا أن عدد الوثائق الإلكترونية بلغت 6 ملايين فاتورة منذ 15 مارس وحتى اليوم.

وتوقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الوصول إلى 2800 شركة قبل نهاية شهر مايو المقبل.