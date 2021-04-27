 الخارجية الفلسطينية تدين توزيع «مجلس بقعوت» قرارات هدم في الأغوار الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تدين توزيع «مجلس بقعوت» قرارات هدم في الأغوار الشمالية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:39 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام "مجلس مستوطنات بقعوت" على توزيع إخطارات بهدم وإزالة وتدمير محال وأمكان بيع للفلسطينيين في الأغوار الشمالية، في سابقة هي الأولى من نوعها، وتحول خطير لدور مجالس المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بالضفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، فقد اعتبرت الخارجية أن ذلك تصعيد للاعتداءات التي تقوم بها المستوطنات ومجالسها في مناطق الضفة عامة، والأغوار خاصة، من سرقة للأرض الفلسطينية والاستيلاء على عيون المياه والينابيع المنتشرة في الأغوار وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليها والاستفادة منها، وغيرها من الانتهاكات.

وحذرت الخارجية من خطورة ما أقدم عليه "مجلس مستوطنات بقعوت" المقامة على أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية، معتبرة أنه مخالفة صريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، موضحه أن إقدام مجلس المستوطنات على هذه الخطوة يعني أنه يحاول تكريس هذه الصلاحية له وسحبها من سلطات الاحتلال، وفي الحالتين يعد مخالفة للقانون الدولي.


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