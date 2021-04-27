 فيديو.. بوسي شلبي عن إجرائها لعمليات تجميل: كل حاجة من غير بنج عملتها - بوابة الشروق
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فيديو.. بوسي شلبي عن إجرائها لعمليات تجميل: كل حاجة من غير بنج عملتها

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:50 ص

قالت الإعلامية بوسي شلبي، إنها لم تقم بأي عملية تجميل، مشيرة إلى رغبتها في إجراء واحدة عند خديها.
أضافت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنها لم تدخل غرفة عمليات إلى الآن، لخوفها من التخدير، نظرًا لأنها حضرت مأساة الفنانة الراحلة سعاد نصر.
وتابعت: «كل حاجة من غير بنج عملتها، عملت بوتوكس والحجات دي بعملها على الهوا حتى الفايتامينات لما باخدها باخدها على الهوا، والتخسيس على الهوا، بابي مفتوح وحياتي كلها على السوشيال ميديا».
ونفت أنها تقوم بأعمال سحر، بل هي التي تم عمل لها سحر، معقبة: «أنا اتعملي أعمال كتيرة بس مش بهتم بيها، وأنا بقرأ سورة البقرة كل يوم هي دي اللي حمياني».
وأعربت عن حبها لقراءة الفنجان، الذ دائمًا ما كانوا يخبرونها قارئيه أنه يوجد من قام لها بسحر، متابعة: «شافولي في الفنجان وقالولي أن حياتي هتدمر وأختى هتموت قبل ما تمرض، فحلفت أن مش هشوف الفنجان تاني».

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