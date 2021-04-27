السفير السعودي يكشف كمية المخدرات المهربة من لبنان لبلاده

أعلن السفير السعودي لدى ​لبنان​ ​وليد البخاري​، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من لبنان منذ بداية عام 2020 حتى شهر أبريل الجاري.

ونشر البخاري عبر حسابه الرسمي"تويتر"، تحت وسم "الحرب_على_المخدرات" إجمالي ما صادرته السعودية من المخدرات وقال: "بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذ سنة 2020 وإلى أبريل 2021 سبعة وخمسون مليون ومئة وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار في رسم بياني إلى أن قائمة المضبوطات من لبنان تضم 5383400 حبة مخدرة داخل رمان، و20190500 حبة داخل عنب، و5580000 حبة داخل عنب، و4335000 حبة مخدرة داخل تفاح، و6480000 حبة مخدرة داخل بطاطا، و15216000 حبة مخدرة داخل عنب، 2466563 حبة مخدرة داخل رمان.

وقال البخاري في وقت سابق، "إن "هذه الكميات التي يتم إحباط دخولها إلى المملكة تكفي لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف: "إن تهريب هذه المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، وإنما يستهدف كل أرجاء الوطن العربي".

وكانت قد أعلنت السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، عن حظر دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها بعدما صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المنشطة التي كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.