وزير الخارجية الكويتي يؤكد تضامن بلاده مع الهند لاحتواء انتشار كورونا

أكد وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي أحمد ناصر المحمد الصباح تضامن بلاده مع الهند لاحتواء انتشار السلالة الجدیدة المتحورة من فیروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن وزیر الخارجية أجرى اتصالا ھاتفیا مع نظيره الھندي سوبرامنیام جاي شانكار، جدد خلاله تضامن الكویت قیادة وحكومة وشعبا مع الھند في ھذه الظروف الصعبة، معربا عن بالغ القلق والأسف إزاء الوضع الصحي المتدھور في الھند جراء انتشار السلالة الجدیدة المتحورة من فیروس كورونا والتي أسفرت عن زیادة معدلات الوفیات والإصابات بشكل كبیر وبأرقام قیاسیة تجاوزت مئات الآلاف.

كما أعرب عن صادق تعازیه ومواساته بالأرواح التي قضت نحبھا جراء ھذه الجائحة وتمنیاته القلبیة بالشفاء العاجل للمصابین، مؤكدا حرص دولة الكویت على توفیر كافة الإمكانیات للوقوف مع الھند لتجاوز ھذه الأزمة وإرسال عبوات الأوكسجین والإیثینول والمواد الإغاثیة إلى جمھوریة الھند بصورة عاجلة تضامنا مع الشعب الھندي الصدیق وتقدیرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بھا الھند.