يضم العالم في جوفه وظاهره كنوزا أثرية مهيبة وتحفا فنية عديدة، بل ومعالم لم يقل رونقها رغم مرور الزمن، كل منها تحوي وتحمل قصتها وأسرارها الخاصة، فوراء كل اكتشاف ومعلم حكايات ترجع لعصور بعيدة وأماكن مختلفة، على رأسها تلك القطع الفريدة والمعالم التاريخية المميزة في بلادنا، صاحبة الحضارة الأعرق في التاريخ، والتي ما زالت تحتضن أشهر القطع والمعالم الأثرية في العالم.

لذلك، تعرض "الشروق" في شهر رمضان الكريم وعلى مدار أيامه، حلقاتها اليومية من سلسلة "قصة أثر"، لتأخذكم معها في رحلة إلى المكان والزمان والعصور المختلفة، وتسرد لكم القصص التاريخية الشيقة وراء القطع والمعالم الأثرية الأبرز في العالم بل والتاريخ.

لم تتسبب الحرب العالمية الثانية في مقتل قرابة 60 مليون شخص وإحداث فوضى ودمار في العالم فحسب؛ بل كانت سببا كفيلا لتدمير عدد لا يحصى من الكنوز الأثرية والتحف الثمينة بأوروبا وآسيا على حد سواء، خاصة وأن النازيون كانوا ينهبون الممتلكات الثقافية من المتاحف والقصور الملكية، بسبب اهتمام أدولف هتلر بجمعها في متحف الفوهرر.

وكانت غرفة الكهرمان، التي سرقها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية، أحد تلك الكنوز المفقودة حتى اليوم، والتي كانت واحدة من التحف الفنية النادرة والفريدة، والتى ترجع إلى القرن الثامن عشر، والتي صُنعت بقطع ولوحات الكهرمان المزخرف، وبعد اختفائها أعادت روسيا محاكاتها وبناء أخرى شبيهة لها.

• أطنان الكهرمان والعنبر والذهب لتصنيعها

وأُنشئت الغرفة الأصلية، التي كانت تعرف باسم أعجوبة الدنيا الثامنة، على مساحة تصل لستين مترا مربعا، واحتاجت إلى ثمانية أطنان من أحجار الكهرمان، وستة أطنان من العنبر من أجل تغليف جدرانها التي زينتها لوحات ومرايا إطاراتها من الذهب الخالص، ما جعل تكاليفها تصل إلى أرقام خيالية.

• هدية ملك ألمانيا لقيصر روسيا التي سرقها النازيون

ووفقا لمقالة نشرتها صحيفة البيان الإماراتية بنهاية القرن العشرين، فقد بنى الغرفة الأصلية المفقودة فنانون ألمان وأرسلها ملك بروسيا، فريدريك فيلهلم الأول، هدية لقيصر روسيا بطرس الأكبر، مع بداية القرن الثامن عشر، كرمز للتحالف الروسي البروسي ضد السويد، لتنقلها زوجته الإمبراطورة كاثرين الأولى، وابنته القيصرة إليزابيث، بعدها بحوالي سبعين عاما، إلى قصرهم الجديد بمدينة سانت بطرسبرج بروسيا القيصرية، مع نهايات القرن الثامن عشر.

وعند نقلها، أمرت الإمبراطورة كاثرين الأولى المعماريين الروس بإعداد القصر الجديد، الذي حمل اسمها، وتزيينه بأفخر أنواع الديكور والزخارف والتماثيل والنقوش لاستقبال الغرفة الأسطورية، التي نُقلت إليه وأعيد ترتيبها بإبداع، وحول فيها الفنانيين الذهب والكهرمان إلى أشكال مبهرة ونادرة وتصميمات تعبر عن الحضارة الروسية العتيقة.

• قصة النازيين واستيلائهم على الغرفة

وبقيت غرفة الكهرمان في القصر الروسي، تزينه لحوالي قرنين من الزمان، حتى استولى عليها الجيش الألماني النازي عند غزو روسيا إبان الحرب العالمية الثانية، اعتقادا منهم بأن الغرفة تُمثل فنا ألمانيا يحق أن يعود إليها، ففكك النازيون الغرفة وشحنوها إلى قلعة متحف كونيجسبيرج، التي كانت تحت السيطرة الألمانية آنذاك، والتي دمرها قصف طائرات التحالف واختفت معها غرفة الكهرمان، بعد ثلاث سنوات من نقلها، وتحديدا عام 1944.

• لا تزال إحدى روائع العالم المفقودة

وبعد أكثر من نصف قرن من اختفائها، لا تزال غرفة الكهرمان إحدى روائع العالم المفقودة، فقد أمضى الروس والألمان ومعهم دول العالم سنوات عديدة يبحثون عن غرفة الكهرمان ولكن دون جدوى، إذ يعتقد الخبراء أنها إما دمرت في القصف أو لا تزال مخبأة في مكان غير معروف.

• نسخة جديدة بتعاون الروس والألمان

ولكن وبعد مرور ثلاثة قرون على إنشاء الغرفة الأصلية، هب حرفيين روس مهرة لإعادة بناء غرفة الكهرمان بكل بهائها الأصيل، وتفاصيلها التي تعود للعصر الباروكي، بمساعدة صغيرة من العدو القديم، واستنادا على صور أخذت لها قبل الحرب، فوقعت وزارة الثقافة الروسية، التي كانت متأزمة ماليا، في بدايات القرن الحادي والعشرين، اتفاقا مع شركة ألمانية للإسراع في إعادة بناء الغرفة، وصلت قيمته لحوالي أربعة ملايين دولار.

واستطاع الفنانون والباحثون الروس والألمان إعادة إحياء الغرفة، بعد تدعيمها بتصنيع حوالي نصف مليون قطعة كهرمان، باستخدام تقنية الفنانين المهرة، الذين عاشوا في القرن الثامن عشر، لتُفتتح الغرفة الجديدة، في عام 2003، في ذكرى مرور ثلاثة قرون على بناء المدينة، وبحضور مستشار ألمانيا الأسبق شرودر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

• تبادل الاتهامات ومواصلة البحث

وحتى اليوم، ما زال الألمان والروس يتبادلون الاتهامات حول اختفاء غرفة الكهرمان الأصلية، التي لم يتم العثور عليها ولكن عُثر فقط على خزانة ذات أدراج وفسيفساء من المناطق الداخلية للغرفة، إلا أن علماء آثار هواة من ألمانيا خرجوا مؤخرا وأعلنوا توصلهم إلى الغرفة، التي سرقها النازيون في الحرب العالمية الثانية، زاعمين تواجدها في كهوف تحت مدينة دريسدن الألمانية.

وفي الوقت الذي ما زال الروس والألمان يواصلون فيه البحث عن الغرفة الأصلية، باتت النسخة الجديدة للغرفة، تحظى باهتمام واسع، إذ يتوافد آلاف الزوار يوميا لمشاهدتة المعلم الجديد، الذي يضمه قصر كاترينسكي، الواقع خارج سانت بطرسبرج، العاصمة الامبراطورية القديمة.

• حرب الآثار المنهوبة بين برلين وموسكو

وغرفة الكهرمان ما زالت ضمن قائمة الكنوز الروسية المفقودة أثناء الاحتلال الألماني التي تسعى موسكو لإعادتها، ولكن ألمانيا حريصة بنفس القدر على استعادة النفائس، التي استولت عليها القوات السوفيتية إبان الحروب العالمية، بما فيها لوحات فرنسية تأثيرية لرامبرانت وكتابا مقدسا نادرا طبعه جوتنبرج وتحفا ذهبية يقال إنها من موقع أثري بمدينة طروادة القديمة.

ولكن الروس أصابهم اليأس منذ وقت طويل في العثور على أطر غرفة الكهرمان ناهيك عن استعادتها.