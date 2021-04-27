 فلسطين توقع 3 اتفاقات بقيمة 18 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية - بوابة الشروق
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فلسطين توقع 3 اتفاقات بقيمة 18 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 3:13 م

وقع المجلس الفلسطيني للإسكان ووزارة التربية والتعليم والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، بدعم من الصناديق العربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، فقد بلغت قيمة الاتفاقيات 18 مليون دولار.

وأوضحت أن قيمة الاتفاقية الأولى والتي وقعها رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد، 10 ملايين دولار، وهي مخصصة لمشاريع إسكان في مدينة القدس ومقدمة من الصندوق الكويتي.

والاتفاقية الثانية بقيمة 6.8 مليون دولار، مخصصة لدعم البنية التحتية في قطاع التعليم بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وسينفذ المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" جزءا من هذا المشروع.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الثالثة لقطاع الصحة، وهي بقيمة مليون دولار، لترميم بعض الأقسام في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

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