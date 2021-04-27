 مدائح وابتهالات دينية يقدمها المنشد علي الهلباوي بقصر الأمير طاز يوم 19 رمضان - بوابة الشروق
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مدائح وابتهالات دينية يقدمها المنشد علي الهلباوي بقصر الأمير طاز يوم 19 رمضان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 4:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 4:03 ص

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يوم 19 رمضان الجاري الموافق الأول من شهر مايو المقبل، أمسية دينية للمنشد والمبتهل علي الهلباوي، في إطار الاحتفالات بشهر رمضان الكريم.
ويقدم المنشد علي الهلباوي في الحفل مجموعة من مختارة من المدائح والابتهالات الدينية التي اشتهر بها، بالإضافة إلى بعض الأغاني الخاصة الممزوجة بالموسيقى الغربية، ومن أبرز ما سيقدمه: "مرسال لحبيبي"، و"قل للمليحة"، و"أيا من بالوفا"، و"أنا سميتك الجنة"، وغيرها من القصائد والابتهالات.
كما يحل المنشد علي الهلباوي ضيفا على حفل فرقة "الحضرة" الصوفية للإنشاد الديني، الذي يقام بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية الخميس المقبل.
يُذكر أن علي الهلباوي هو ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، بدأ الغناء في عمر 17 عاما مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم الهلباوي العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

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