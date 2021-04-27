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نيوزيلندا تنهي وقف السفر مع أستراليا الغربية غدا

ولنجتون - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 9:29 ص

قال الوزير النيوزيلندي المكلف بمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، كريس هيبكينز، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن بلاده سترفع قرارها بوقف السفر مع أستراليا الغربية ظهر غد الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه من المقرر أن يتم استئناف السفر -بدون فرض إجراءات حجر صحي- من أستراليا الغربية إلى نيوزيلندا، للمسافرين الذين لم يتم وصفهم بأنهم "مخالطون" لمصابين بفيروس كورونا.

وأضاف البيان: "بالنسبة لأولئك الذين تم وصفهم بأنهم مخالطون، فسوف يتعين عليهم إتمام فترة عزل ذاتي مدتها 14 يوما، وتقديم دليل على اجتيازهم اختبار سلبي للإصابة بمرض (كوفيد-19)، قبل توجههم إلى نيوزيلندا".

وبينما اقتربت أستراليا من القضاء على العدوى المحلية عن طريق إغلاق حدودها الدولية لغير المقيمين -بخلاف فقاعة سفر جديدة مع نيوزيلندا- تتسرب حالات عرضية إلى المجتمع من فنادق العزل.

وتطالب المعارضة العمالية الرئيسية رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بتسريع عملية طرح اللقاح البطيئة حاليا للتخفيف من مثل هذه المخاطر.


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