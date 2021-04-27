في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «القاهرة كابول»، يطلب «حسن» من «ريم» الزواج، فتوافق ولكن تطلب منه أن يجد لها مكانا أخر غير الذي يسكن فيه، فيذهب إلى والد «طارق» ويطلب منه أن يستأجر منه سطح المنزل الذي يعيشوا فيه.

فيما يضع «رمزي» خطة للتخلص من أحد معارضيه في جماعته، عن طريق أن يعطيه الأمان لكي ينضم إلى جماعة أخرى، ثم يطلب منهم أن يقتلوه، وبهذه الطريقة يجد سبب لمحاربة هذه الجماعة.

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.