في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «هجمة مرتدة»، يذهب «سيف» لـ«دينا» في زيارة مفاجئة، ويخبرها أنه اشتاق إليها، ولكنها تخبره أن علاقتهما غير مكتوب لها النجاح، نظرا لطبيعة عملهم، فيخرج من عندها وتخرج هي أيضا ولكنها تخضع إلى مراقبة مكثفة.

ويذهب «وائل» مع «محمود نصر» لعمل مقابلة تلفزيونية مع «سعيد خليل»، وتقابلهم هناك «دينا» التي أراد «سعيد» أن يعرفها على «محمود» ويطلب منه تلميعها، بينما يحضر «عمار» العميل بأحد الدول الأروبية، معلومات مهمة لـ«رامي» بخصوص تجنيد ضابط مهم، يتضح من الأحداث أنه «ريكاردو».

«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، يوسف عثمان، قيس شيخ نجيب، مايان السيد، نورا عبدالرحمن، خالد أنور، شروق ايمن، ندى موسى، سلمى طارق، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، شمم الحسن، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.