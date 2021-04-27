في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «الإختيار 2: رجال الظل»، هجم «يوسف» ومعه قوة على مكان اختباء أحد العناصر التكفيرية، الذي هرب عدة مرات، ولكنه استطاع الهرب من جديد، فيما حاول «زكريا» وأصدقائه الوصول لعنصر تكفيري يدعى «فارس»، ويعد من أهم العناصر، ونصبوا له كمينا وتمكنوا من القبض عليه قبل سفره إلى الخارج.

واحتفل العناصر التكفيرية بتفجير مديرية أمن القاهرة، فيما استطاع «يوسف» أن يلقي القبض على أحد العناصر التكفيرية ويدعى «عصفورة»، حيث كان يختبئ بشقة يتم تخزين أسلحة العناصر التكفيرية فيها.

«الإختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.