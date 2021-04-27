تونس: تسجيل 1957 إصابة جديدة بكورونا و92 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 1957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 303 آلاف و584 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 92 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و444 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1867 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 14 ألفا و313 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 527 حالة، إلى جانب 148 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.