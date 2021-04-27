 الحكومة الألمانية توقف خطط دعم بملايين اليورو لدور النشر الصحفية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الألمانية توقف خطط دعم بملايين اليورو لدور النشر الصحفية

ملايين من اليورو
ملايين من اليورو
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 5:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 5:21 م
أوقفت الحكومة الألمانية خططها السابقة لمنح تمويلات بملايين اليورو لدور النشر الصحفية لدعمها في التحول الرقمي.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن الوزارة قررت "بعد فحص مكثف للظروف الدستورية والمتعلقة بالميزانية والمساعدات الحكومية، وبعد تقييم دقيق لجميع المصالح المعنية، عدم متابعة برنامج تعزيز التحول الرقمي لقطاع النشر".

ولم تدل الوزارة بمزيد من المعلومات.

وانتقدت اتحادات الناشرين الإخفاق المؤقت للخطط، داعية إلى دعم فعال لدور النشر مع بداية الفترة التشريعية المقبلة.

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