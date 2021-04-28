مجلس الوزراء السوداني يجيز المصادقة على اتفاقية سيداو

أجاز مجلس الوزراء السوداني، المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض موادها، وبروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أجاز خلاله بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما أجاز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على المواد (2)، (16)، (29/1).

واستعرض مجلس الوزراء السوداني، تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الأمني بالبلاد الذي قدمه المهندس خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

ونوهت اللجنة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتطويرها وإصلاحها، وأكدت على ضرورة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، كما دعت إلى في توصياتها إلى دعم لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها.

وقدم وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب تقريرا للمجلس حول الوضع الصحي بالبلاد، مؤكدا ضرورة دعم القطاع الصحي حتى يتمكن من التصدي لجائحة كورونا، كما قدمت وزيرة الخارجية إفادة حول تطورات قضية سد النهضة والجولة الأفريقية التي تعتزم القيام بها لشرح وتبيان موقف السودان من هذه القضية.