 بلجيكا تحظر السفر إليها من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بسبب كورونا - بوابة الشروق
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بلجيكا تحظر السفر إليها من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بسبب كورونا

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:07 م

ذكرت وسائل إعلام بلجيكة، اليوم الثلاثاء، أن البلاد قررت إغلاق حدودها مؤقتا أمام المسافرين من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بسبب الوضع الخطير لفيروس كورونا في هذه البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "بيلجا" بأن نقل الركاب عن طريق الجو والسكك الحديدية والبحر والحافلات، بما في ذلك العبور (ترانزيت) من الدول الثلاث إلى بلجيكا محظور.

واتخذت القرار لجنة الوقاية من فيروس كورونا في البلاد، وسيتم تنفيذه بموجب مرسوم وزاري في أقرب وقت ممكن، وفقا لبوابة "في آر تي" الإخبارية الفلمنكية.

يشار إلى أن المواطنين البلجيكيين أو المقيمين مستثنون من حظر السفر الداخلي، لكن يُنصح بشدة بعدم السفر إلى الدول الثلاث.

وبلجيكا هي أحدث دولة تفرض قيودا على السفر إلى الهند وسط زيادة في حالات الإصابة، بعد أستراليا وبنجلاديش وبريطانيا وألمانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

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