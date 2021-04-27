هشام توفيق: القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في الاقتصاد المصري

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في الاقتصاد المصري، سواء على مستوى التشغيل أو الإنتاج أو حتى الاستثمار، لكن مازالت المؤسسات العامة تؤثر في أداء الاقتصاد بالسلب والإيجاب.



وأضاف توفيق، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكثير من شركات القطاع العام شهدت تراجعًا بصفة عامة في أدائها على مدى 15 عامًا، ما جعل الوزارة تعمل على الإصلاح الهيكلي للشركات، وذلك من خلال تغيير استخدام أصول الدولة، لتوفير التمويل اللازم لتطوير مثل هذه الشركات.



ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى تطوير منظومة العمل في الشركات العامة، لتحسين الأداء، وبالتالي التأكد من جودة الاستثمارات التي تحدث في القطاع.