 مستقبل وطن: تنظيم دورة تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار - بوابة الشروق
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مستقبل وطن: تنظيم دورة تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار

دورة تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار
دورة تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار
أحمد سباق:
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:10 ص

قال صالح سلطان أمين حزب حزب مستقبل وطن مطروح، إنه تم تنظيم دورة تدريبية لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الحزب الرئيسي.

وعقدت الدورة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتناولت الدورة مهارات التدريس لمعلمي محو الأمية، ومهارات الاتصال والتواصل، وسبل وطرق التقييم والتقويم.

وأوضح الأمين العام لمحافظة مطروح، أن أمانة الحزب تنظم سلسلة من الدورات التدريبية، والندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية في مجالات عدة بالتنسيق مع الهيئات المعنية، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلى.

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