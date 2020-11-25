مواطنو النمسا يرغبون بالتحصين بلقاح سبوتنيك V

أكد السفير الروسي لدى النمسا ديمتري لوبينسكي، أن الاهتمام باللقاح الروسي على خلفية مؤشراته وفعاليته المثيرة للإعجاب بشكل كبير ازداد بين مواطني النمسا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن لوبينسكي قوله إن "السفارة تتلقى طلبات كثيرة من جمعيات الأطباء، مجتمعات ومدن بأكملها، وسكان عاديين، وبالطبع مواطنينا الذين يرغبون في التطعيم بسبوتنيك V".

وأفاد السفير الروسي لدى النمسا بأن العمل على إعداد عقد بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي والجانب النمساوي قد دخل مرحلته النهائية، مشيرا إلى أن دفعة اللقاح التي تلقتها السفارة تستخدم حصريا في تطعيم موظفي البعثة الروسية وأسرهم في فيينا.

كانت السلطات النمساوية وقعت في وقت سابق، عقدا أوليا مع الجانب الروسي لشراء مليون جرعة من "سبوتنيك V"، إذا تمت الموافقة عليها من قبل المنظم الأوروبي.