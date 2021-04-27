مدير أولمبياد طوكيو يدافع عن مطلبه لنشر 500 ممرضة إضافية لتأمين الحدث طبيا

دافع توشيرو موتو، المدير التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020، عن مطلبه لنشر 500 ممرضة إضافية في الحدث الرياضي الأكبر في العالم، والذي تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

من جانبها، أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن تقارير بشأن تقدم منظمي الأولمبياد لطلبهم في هذا الشأن إلى جمعية التمريض اليابانية أثارت ردود فعل غاضبة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان، بعد يوم واحد من فرض حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في العاصمة.

من جانبه، أكد موتو صحة هذه التقارير، لكنه قال إن المناقشات لا تزال جارية، وأن المنظمين سيسعون جاهدين "للتوصل إلى طريقة مجدية لتأمين العديد من موارد التمريض".

وأضاف موتو للصحفيين:" أحد الافتراضات الرئيسية هو أنه لا ينبغي عليك التسبب في تدهور مستوى الخدمة في المجتمع المحلي بسحب هؤلاء الممرضات، وقد أوضحت هذه النقطة بشكل واضح للغاية".

وشهدت أجزاء من اليابان عودة ظهور انتشار حالات كوفيد-19 مؤخرًا، مدفوعة بتفشي سلالات جديدة من الفيروس أكثر عدوى، حتى دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى يوم أمس الأول، وقبل أقل من ثلاثة أشهر من حفل افتتاح الأولمبياد في 23 يوليو.

وساد هاشتاج "طلب 500 ممرضة" مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان على مدار اليومين الماضيين، مع انتقاد العديد من المستخدمين.

في الوقت نفسه، نفى موتو أن يكون الطلب قُدم "من وراء الكواليس"، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى "مناقشات متأنية ودقيقة" لضبط التفاصيل والتوصل إلى قرار مرضي.