 الرئيس الألماني يشكر المسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد كورونا في رمضان - بوابة الشروق
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الرئيس الألماني يشكر المسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد كورونا في رمضان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 2:42 م
أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن شكره للمسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد كورونا خلال شهر رمضان.

وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء في مكتبه في بون "فيلا هامرشميت": "نحن ممتنون لأن المسلمين يلتزمون بقواعد النظافة المعمول بها".

وخلال مقابلته مع ممثلين عن الخدمات الاجتماعية للنساء المسلمات، أشار شتاينماير إلى أن الالتزام بشهر الصيام في ظل ظروف كورونا يشكل تحديا خاصا، وذلك إلى جانب عدم إمكانية الاحتفاء في مجموعات كبيرة كالمعتاد هذا العام أيضا بالحدث المجتمعي الرائع الذي يتطلع إليها المرء عادة، والمتمثل في عيد الفطر، وقال: "ستفتقدون ذلك... بقلب حزين أقول إنني لا بد أن أطلب مراعاة خيبة الأمل والتخلي حتى في شهر الصوم".

ووجه شتاينماير أيضا شكره للطوائف الدينية الأخرى، التي تضطر جميعا أيضا إلى التعامل مع القيود بطريقتها الخاصة.

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