سفير بيلاروسيا بالقاهرة يؤكد اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في كل المجالات



أكد سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات والاستعداد التام لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة في مصر وذلك في ظل دعم الإرادة السياسية بعد زيارة الرئيس الكسندر لوكاشينكو إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد، ووفدًا بيلاروسيًا يضم ايرينا فورونوفيتش مدير إدارة السياحة بوزارة الرياضة والسياحة، وايرينا برينكيفيتيش ممثل إدارة التسويق والجودة بالوزارة، والقنصل البيلاروسي ايجور فيرتيجو، والدكتور عبد السلام عاصي أستاذ الاقتصاد بمعهد الدلتا العالي للحاسبات.



وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم أن الوفد البيلاروسي قدم مجموعة من العروض الداعمة لتنشيط العلاقات الثنائية منها فتح المجال للتعاون السياحي واستقبال السياحة المصرية في بيلاروسيا، التي تتميز بالإمكانيات الكبيرة والمنتجعات الصحية، مشيرا إلى ترحيب جامعات بيلاروسيا بالدارسين المصريين في كافة التخصصات، ما يسهم في سهولة التواصل لافتتاح خطوط الطيران المباشرة بين العاصمتين القاهرة ومينسك.



من جانبه، شدد شريف جاد علي ضرورة الاستعداد من الجانبين لاستقبال الذكرى الـ 30 على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بتنظيم مجموعة من الأنشطة، منها أيام ثقافة بيلاروسيا بعدد من الجامعات المصرية والمحافظات من خلال التعاون مع هيئة قصور الثقافة وتفعيل عملية الترجمة للعربية للتعرف على الأدب البيلاروسي الكلاسيكي والمعاصر وكذلك تنظيم مباريات ودية بين الأندية في مصر وبيلاروسيا.



وبدوره، قال القنصل ايجور فيرتيجو إن القنصلية تعمل في إطار السياسة العامة للدولة والتي تشجع السياحة إلى بيلاروسيا وتسهيل إجراءات التأشيرات، بينما قالت ايرينا فرونوفيتش إن السياحة البيلاروسية إلى مصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول، ما يعكس اهتمام السائح البيلاروسي بالمنتجعات المصرية.