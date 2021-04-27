«ترودو» يدافع عن سجل كندا في مجال حماية المناخ

دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن سجل بلاده في مجال حماية المناخ في مواجهة الانتقادات بأن أهدافها للحد من الانبعاثات ليست طموحة بما يكفي، ودفع بأن ضريبة الكربون التي فرضتها حكومته تمثل خطة ملموسة للتصدي لهذا المشكلة.



وفي مقابلة مع رئيس الوزراء الكندى بثتها اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء ، تعهد ترودو بأن تحقق كندا أهدافها الجديدة فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 40 و45 بالمئة من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، بالرغم من عدم قدرتها على تحقيق أهدافها السابقة في هذا المجال.



ويتعرض ترودو لعملية تدقيق متزايدة منذ الكشف عن بيانات قبل اسبوعين تظهر أن كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ارتفعت فيها معدلات الانبعاثات الضارة خلال الفترة ما بين 2015 و2019.



ويقل الهدف الجديد للحد من الانبعاثات الذي أعلنته كندا خلال قمة المناخ التي عقدها الرئيس الأمريكي جون بايدن الاسبوع الماضي عن الهدفين اللذين اعلنهما بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث تعهد الأول بخفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمئة، والثاني بنسبة 78 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك بحلول عام 2035.



وقال ترودو في مقابلة، خلال فعاليات "القمة الخضراء" التي تنظمها وكالة بلومبرج افتراضيا على مدار يومين هذا الأسبوع: "لا نريد مجرد الحديث بشأن أهداف أكبر، نحن نحتاج إلى خطة ملموسة تصل بنا إلى هذا الهدف".