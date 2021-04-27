الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 11 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفاً و610 حالات، وظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 شخصاً.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ11، جاءت بواقع 5 حالات في سيتشوان وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وشنجهاي وتشجيانغ وتشونغتشينغ، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5 آلاف و612 حالة غادر منها 5 آلاف و342 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 6 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85 ألفاً و658 شخصاً، وأنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 321 حالة، 310 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11 ألفاً و740 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن ألف و104 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11 ألفاً و363 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1046 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.