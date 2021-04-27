العربي الناصري ينعي قائد المقاومة الشعبية في السويس

نعى الحزب العربي الديمقراطي الناصري، الشيخ حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية في مدينة السويس والذى رحل عن عمر ناهز الـ 92 عام بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال الوطنية.

وكان للشيخ حافظ سلامة وزملائه الفضل فى منع العدو الإسرائيلي من تدنيس أرض مدينة السويس، وكانت بطولتهم وشجاعتهم وطنيتهم العالية هى حائط الصد الذى منع الصهاينة من دخول مدينة الأبطال.

يذكر أن الشيخ حافظ سلامة، بطل وقائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس، وأحد رموز العمل الخيري، وباعث الروح المعنوية، وأحد رموز مصر على مر العصور.

ولد الشيخ حافظ علي أحمد سلامة، بالسويس في 6 ديسمبر 1925، أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان الابن الرابع لوالده الحاج علي سلامة، الذي كان يعمل في تجارة الأقمشة.

بدأ حافظ سلامة تعليمه بـ«كُتاب الحي»، ثم التعليم الابتدائي الأزهري، وأخذ في تثقيف نفسه في العلوم الشرعية والثقافة العامة ودرس العديد من العلوم الدينية، ثم عمل في الأزهر واعظًا، حتى أصبح مستشارًا لشيخ الأزهر لشئون المعاهد الأزهرية حتى 1978، ثم أحيل إلى التقاعد.

انتسب للعمل الخيري مبكرا، وشارك في العديد من الجمعيات الخيرية في السويس، وكان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز، حيث ساهم في دعم المقاومة والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين.

وتوفي الشيخ حافظ سلامة بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وتشيع الجنازة من محافظة السويس.