رئيس الرقابة المالية يبحث إجراءات تطوير حوافز لممولي المشروعات الصغيرة

بحث دكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات تطوير حوافز لجهات التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يدفعها نحو استمرار وزيادة تقديم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر فى الأماكن الجغرافية التى تعانى من الافتقار الملموس لتواجد منافذ الخدمات المالية الملائمة لاحتياجات المواطنين القاطنين بها.

كما ناقش العمل على تعدد تلك المنافذ بجانب دعم تطوير منتجات تمويلية تناسب الاحتياجات التنموية للمناطق الريفية، والمحافظة على معدلات دوران ملائمة للموارد البشرية فى النشاط بما يساعد على استمرار كفاءة البناء المؤسسى لجهات التمويل بمختلف فئاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عزام بأعضاء اللجنة الإستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشاركة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر-افتراضيا-