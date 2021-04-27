التنمية المحلية: أطلقنا حملات تفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تواصل صباح أمس مع سكرتير عام محافظ القاهرة بعدما وردته صورًا عن تجمعات في منطقة شارع المعز، مشيرًا إلى رفع الإشغالات بالشارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن اللواء محمود شعراوي وجه بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، فضلًا عن تفعيل الغرامات الفورية بصورة حاسمة.

وأشار إلى شن حملات تفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المحافظات، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ارتداء الكمامة بالمواقف العامة ووسائل النقل، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على صحتهم والالتزام بالإجراءات الوقاية.

