باهر دويدار: الشخصيتان اللتان يقدمهما أحمد عز وهند صبري في هجمة مرتدة لهما أصل حقيقي

قال الكاتب باهر دويدار، إنه تفهم عزوف بعض المشاهدين عن مسلسل «هجمة مرتدة» في الحلقات الأولى له نظرًا لتصويره في العراق، معقبًا: «الموضوع الذي يدور حوله المسلسل كان بدايته تاريخيًا في العراق».

وأضاف خلال مداخلةعبر تطبيق «zoom» لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن ما حدث في المنطقة خلال العشرة سنوات الماضية لا يمكن فصله عن حدث غزو العراق للكويت، مشيرًا على تصوير المشاهد الأولى في العراق لتكون مدخلًا لموضوع المسلسل.

وأوضح أن الشخصيتين اللتين يقدمها كل من الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري لهما أصل حقيقي، لكن تكهنات المشاهدين ليست دقيقة، لافتًا إلى عدم عرض الشخصية كما هي بكل تفاصيلها في الحقيقة لدواعي السرية والأمنية.

وذكر أنه يراعي خلط جزء من الخيال عند كتابته للشخصية الحقيقة ليخفيها، مضيفًا أنه في بعض الأحيان الخيال قد يتقاطع مع شخصيات أخرى.

وعن تحليل المسلسل لبعض الأحداث واستشراف الشخصيات الأمنية لبعض الأحداث ولكن لم يتم التصدي لها، أشار إلى أن المسلسل سلط الضوء على هذا الأمر من خلال توضيح الشخصية التي يقوم بها الفنان هشام سليم، أن التصدي لابد أن يكون نابع من وجود إرادة سياسية لتلافي الأخطاء، موضحًا أن جهاز المخابرات هو جهة رصد وليس جهة تنفيذية.

ولفت إلى أن مسلسل «هجمة مرتدة» هو محاولة لإعادة قراءة المشهد بعد مرور 10 سنوات، متابعًا: «الحدث في سخونته عادة رؤيته تشوبها الكثير من العاطفية، وتقسيم الحجات لطيب وشرير، بعد 10 سنين بتقدر تشوف الموضوع وتحلله والغرض نوصل لحقيقة ما حدث علشان نتعلم منه مش لإصدار الأحكام».

وعن عدم تطرق المسلسل للإعلام الوطني في تلك الفترة التي يدور أحداث العمل حولها، أفاد بأن العمل مخابراتي، ودور الإعلام فيه كان مسلط أكثر على الجهات الإعلامية التي كان لها استخدام مخابراتي.

