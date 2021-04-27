لجنة تعويضات حرب الخليج تسدد للكويت 380 مليون دولار

سددت لجنة تعويضات حرب الخليج، مبلغ 380 مليون دولار لحكومة الكويت ضمن المطالبة المتبقية لها والتى تقدمت بها نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية والخاصة بخسائر انتاج النفط ومبيعاته بعد الأضرار التى لحقت بأصول حقوق النفط، بحسب ما اعلنته الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء.

واللجنة هي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن تأسست فى عام 1991 لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التى تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله عام 1990).

وأشارت اللجنة إلى أنه مع هذا المبلغ المُسدد تكون قد دفعت ما يصل إلى 50.7 مليار دولار تاركة ما يقرب من 1.7 مليار تدفع للمطالبة غير المسددة..موضحة أن هذه المطالبة هى من الفئة(هاء) والمُقدمة من حكومة الكويت نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية والتى قدرت اللجنة قيمة التعويض المستحق لها بمبلغ 14.7 مليار دولار فى عام 2000.