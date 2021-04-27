الأهلي يواجه المصري الليلة لمواصلة مطاردة الزمالك في صدارة الدوري

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من منافسات بطولة الدوري العام.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته، وحصد نقاط المباراة الثلاث؛ من أجل المضي قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب للموسم السادس على التوالي، وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 33 نقطة، جمعها من 14 مواجهة خاضها الفريق بالدوري حتى الآن، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة، فيما يدخل المصري مواجهة اليوم وفي رصيده 29 نقطة جمعها من 18 مباراة.

وخاض الأهلي تدريباته يومي الأحد والاثنين بملعب التتش، عقب الفوز على إنبي ثلاثة أهداف لهدف مساء السبت الماضي.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن، ومحمد شريف ووليد سليمان، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

وبذلك تضم القائمة، العائدين من الإصابة، محمد هاني، ظهير أيمن الفريق، وياسر إبراهيم، قلب الدفاع.