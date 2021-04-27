المدير الإقليمي للصحة العالمية: فيروس كورونا يتعرض لتحورات مخيفة ومقلقة

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إننا شهدنا انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في الدول التي بدأت في التطعيم خلال الأسابيع الماضية، وهذا الأمر جعل هناك أمان زائف لدى الشعوب، حيث تم إهمال ارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، مما تسبب في ارتفاع الإصابات مرة أخرى، لافتا إلى وجود 12 دولة بإقليم شرق المتوسط ارتفعت بها الإصابات بنسبة 22%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، احتفالا باليوم العالمي للتطعيم.

وأضاف المنظري أنه في ظل التحورات المخيفة والمقلقة التي يتعرض لها الفيروس، فلابد من تسريع وتيرة التطعيمات بين الشعوب.