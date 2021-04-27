الأجهزة الأمنية تنفي التقاعس عن تنفيذ حكم تمكين سيدة من شقة الزوجية

أكد مصدر مطلع عدم صحة ما زعمته سيدة في مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الموالية للجماعة الإرهابية حول تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها عقب حصولها على حكم قضائي بتمكينها من شقة الزوجية.

وأوضح المصدر أنه تبين صدور قرار من النيابة العامة لصالح الشاكية ضد شقيقي زوجها لتمكينها من شقة الزوجية، لقيامهما بمنعها وأولادها من دخول الشقة المشار إليها عقب حبس زوجها على ذمة إحدى القضايا، وأنه تم تعيين الخدمات الأمنية المناسبة لتأمين القائمين على تنفيذ القرار المشار إليه، حيث تم الانتهاء من تنفيذه وتسليم الشاكية للشقة دون حدوث تداعيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.