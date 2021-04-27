إعادة فتح جميع المحلات التجارية في النمسا مجددا اعتبارا من الاثنين المقبل

صارت فيينا، اليوم الثلاثاء، آخر ولاية نمساوية توافق على إعادة فتح المتاجر، مما يعني أن جميع متاجر التجزئة النمساوية سوف تصبح مفتوحة للعمل من جديد بدءا من الأسبوع المقبل.

وقررت حكومة ولاية فيينا رفع إغلاق كان مطبقا منذ الأول من أبريل، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ومن جانبه، قال العمدة ميشائيل لودفيج إن الوضع في المستشفيات ومراكز العناية المركزة قد تحسن، إلا أنه احتفظ بحقه في اتخاذ المزيد من الخطوات في حال تدهور الوضع من جديد.

في الوقت نفسه، من المقرر أن تفتح جميع المتاحف في العاصمة النمساوية أبوابها مرة أخرى، اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

وكان قد جرى إعادة فتح المتاجر وصالونات تصفيف الشعر من جديد في النمسا، في الثامن من فبراير، إلا أن ولايات فيينا وبورجنلاند والنمسا السفلى، فرضت إغلاقا لمدة أسابيع في الأول من أبريل بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.