أستراليا ترسل إمدادات طبية للهند لمساعدتها في احتواء كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، إرسال مساعدات طبية إلى الهند التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال موريسون -وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)- إن أستراليا سترسل 500 جهاز تنفس صناعي، ومليون قناع جراحي، و500 ألف قناع من طرازي P2 وN95، إضافة إلى 100 ألف نظارة واقية، و100 ألف زوج من القفازات الطبية، و20 ألف واقي للوجه؛ وذلك لمساعدة الهند للتعامل مع النقص الشديد في الإمدادات الطبية، مؤكدا أن هذه الإمدادات هي حزمة مبدئية، وأنه سوف يتم إرسال المزيد من المساعدات إلى الهند لاحقا.

يذكر أن الهند شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" وصلت في أوجها إلى 350 ألف حالة يوميًا.