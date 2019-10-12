المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لـ7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 500 ألف جنيه لإتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في القضية رقم 7928 لسنة 2020 جنايات قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد، وليد السيد، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تبلغ لقسم الشرطة له من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالحفر بمسكن المتهم الأول والثاني للتنقيب، عن الآثار وعلى إثره تم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.