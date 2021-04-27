دورة ودية تجهز المنتخب الأولمبي السعودي لأولمبياد طوكيو

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الأولمبي السعودي، سيخوض دورة ودية قبل التوجه إلى العاصمة اليابانية طوكيو لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها هناك في يوليو المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مدينة أبها ستسضيف تلك الدورة الودية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد أسماء الأندية المشاركة في تلك البطولة في وقت لاحق.

وأضافت أن سعد الشهري المدير الفني للفريق سيعلن عن الثلاثي المشارك مع الفريق الأولمبي يوم 15 يونيو المقبل، على أن يبدأ الفريق معسكره الإعدادي في الشهر ذاته تزامنا مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، وذلك إلى جانب منتخبات البرازيل صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ووصيفه المنتخب الألماني بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار.