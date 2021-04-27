 رئيس الوزراء: الإصلاحات الجديدة ليست مربوطة بأي أعباء مالية على المواطن - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء: الإصلاحات الجديدة ليست مربوطة بأي أعباء مالية على المواطن

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:21 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة ليست مربوطة بفرض أي أعباء مالية على المواطن، باعتبارها خاصة بمنظومة العمل داخل الدولة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات الجديدة كلها مؤسسية وإدارية وتنفيذية، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف التركيز الشديد على المشروعات التي ستستثمر فيها الدولة استثمارات هائلة لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكد أن كل الإصلاحات الجديدة خاصة بتحسين بيئة العمل الموجودة داخل مصر، وتشجيع المنافسة، وتعظيم دور القطاع الخاص، وإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة، لتوفير فرص عمل ودفع عجلة نمو الاقتصاد المصري جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى.

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