 الخارجية الأمريكية تعلن سحب دبلوماسيين من السفارة في كابول - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية تعلن سحب دبلوماسيين من السفارة في كابول

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 9:44 م

أمرت الخارجية الأمريكية بسحب دبلوماسيين من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول وذلك على خلفية توتر الوضع الأمني هناك.

وجاء في تحذير مُحَدَّث للخارجية من السفر إلى أفغانستان، نُشِرَ اليوم الثلاثاء أن المعنيين بقرار السحب هم كل موظفي السفارة الذين يستطيعون أن يؤدوا مهامهم من مكان آخر.

ولم توضح الخارجية كم عدد الدبلوماسيين الذين سيغادرون السفارة في كابول وكم عدد من سيبقى هناك.

وستبدأ القوات الدولية رسميا في الانسحاب من أفغانستان في الأول من مايو المقبل، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن بلاده تستهدف إتمام سحب قواتها من هناك بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل على أٌقصى تقدير.

ووضعت الخارجية الأمريكية أفغانستان ضمن قائمة أعلى درجات التحذير "الرابعة" والتي توصي الخارجية بموجبها المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

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