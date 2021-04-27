 الفريق الأول لكرة القدم يواصل تدريباته على ملعب المنيا الجديدة خلال رمضان - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أبريل 2021 4:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

الفريق الأول لكرة القدم يواصل تدريباته على ملعب المنيا الجديدة خلال رمضان

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 4:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 4:18 ص

يواصل الفريق الأول للكرة القدم بنادي المنيا تدريبات خلال معسكره الداخلي خلال فترة شهر رمضان، وذلك لإعداد اللاعبين بدنيًا ومهاريًا للعودة للمنافسات واستمرار المنافسة على الصعود.

أكد "شديد قناوي" المدير الفني للفريق، أن خطة التدريب تسير بنجاح وفقًا لرؤيته استعداداً  للمنافسة للصعود، معلنًا عن موعد أولى مبارياته الودية خلال رمضان، والتى سيستضيف خلالها فريق المنيا لفريق سمالوط، في المباراة التى ستقام في التاسعه والنصف مساء الأحد المقبل.

كما حرص العميد محمود السبيعي أمين صندوق نادي المنيا على حضور التدريبات ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالفريق؛ للإطمئنان على مستوى اللاعبين وسير التدريبات بنجاح.

والجدير بالذكر، أن فريق المنيا يملك ٣٨ نقطة في دوري الدرجة الثانية بعد تعادله مع الإعلاميين في الجولة ٢١ من الدوري، وذلك بفارق ٧ نقاط عن الشرقة للدخان المتصدر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك