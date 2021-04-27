القضاء الإيراني ينفي وجود تعمد في حادثة الطائرة الأوكرانية

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أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن كل التحقيقات تشير إلى عدم وجود تعمد في حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية مطلع عام 2020.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول: "تم إرسال لائحة الاتهام الخاصة بالملف إلى المحكمة.. وإجراء المحاكمة بصورة علنية أو غير علنية يعد من صلاحيات رئيس المحكمة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن قرار من جانبه بهذا الصدد".

وقال: "كل التحقيقات تشير إلى عدم وجود تعمد في وقوع الحادث، وأن المزاعم التي تدعي وجود تعمد فيه لا صحة لها".

وكان الادعاء العسكری الإیرانی أعلن في وقت سابق من أبريل الجاري إصدار لوائح اتهام بحق عشرة مسؤولین بشأن حادثة الطائرة الأوکرانیة.

والطائرة المنكوبة هي من طراز بوينج 737 وتابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، وتم إسقاطها بعيد دقائق من إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز.

ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين تتواجد بهما قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.