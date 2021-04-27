اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليالي الرمضانية التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية بقصر ثقافة الأنفوشي.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن ثقافة الطفل نظمت معرضًا فنيًا بعنوان "أهلا رمضان" تضمن ١٥٠ لوحة فنية لرسوم الأطفال من المواقع الثقافية منها "الأنفوشي، الشاطبى، مصطفى كامل، بيت ٢٦ يوليو ورشدى ومكتبتي النزهة والشلالات"، بجانب ٢٠ مجسم لفانوس رمضان من الخامات المختلفة منها الورق، البلاستيك والكرتون وغيرها، تلى ذلك أمسية شعرية للشاعر جابر بسيونى أوضح خلالها معاني الكلمات التي نستخدمها في رمضان دون أن نعرف معناها منها الفانوس والكنافة ووحوي يا وحوي، كما ألقى عدة قصائد شعرية منها شهر الحب، لا ينفذ حبي أبدا، وكل صباح اتجدد.

وعلى هامش الفعاليات أقيمت محاضرة حول الدراما الرمضانية للكاتبة الصحفية هبه عبد العزيز، تحدثت خلالها عن التنوع الدرامي الموجود على الشاشة الصغيرة ما بين الأكشن، التاريخي، الكوميدي والوطني بمشاركة كوكبة من النجوم، وكذلك التنوع الملحوظ في الموضوعات الأمر الذي يسهم في تقديم وجبة درامية في رمضان ٢٠٢١ تناسب جميع الأذواق، وقدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد باقة متميزة من الأغنيات الطربية والدينية منها حب الرسول، افرحوا يا بنات، سلامات وقدرت تهجر، وجاء الختام مع عرض فني لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، قدمت خلاله تابلوهات متنوعة منها الإسكندراني، البدوي، الصعيدي والحصان والتنورة بقيادة الفنان ياسر عثمان.