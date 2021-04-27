وزير داخلية النمسا يبدأ جولة في غرب البلقان لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

بدأ وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، جولة في دول غرب البلقان -مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وصربيا- تستمر لمدة ثلاثة أيام؛ لبحث التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال التوسع في ترحيل مرفوضي اللجوء.

وأشار بيان للداخلية النمساوية، اليوم، إلى أن نيهمر سيجري محادثات مكثفة مع نظرائه الوزراء في الدول الثلاث، علاوة على تفقد بعض المواقع الحدودية والاجتماع مع ضباط شرطة الحدود.

ولفت إلى أن الوزير نيهمر يسعى إلى تعزيز التعاون وصياغة استراتيجية عمل مشتركة؛ من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب الأشخاص والجريمة المنظمة.

وذكر البيان أنه في منتصف أبريل الجاري، أعلن نيهمر عن مشروع تجريبي لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ومن المقرر الآن وضع ما يسمى "بخطة الإعادة إلى الوطن" بالتشاور مع نظرائه فى دول غرب البلقان، منوها بتأكيد وزير داخلية النمسا ضرورة إرسال الإشارات الصحيحة إلى بلدان المنشأ، حيث لن يُسمح للعديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا بالبقاء وسيتم اعادة كل مرفوضي اللجوء واجهاض كل مخططات تجار ومهربي البشر.