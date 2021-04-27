التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط تزويرا في منشأ 3 سيارات للتهرب من الرسوم

تمكنت الإدارة العامة للتحريات من ضبط تزوير وتلاعب في منشأ 3 سيارات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 250 ألفا و596 جنيها.

وذكرت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم الاثنين- أنه تم تشكيل لجنة جمركية بناء على معلومات سرية تفيد بقيام إحدى الشركات بالإفراج عن 3 سيارات ماركة "فولكس مادة" منشأ صيني بنظام الوارد النهائي وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك لإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية وتطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والإدعاء بأنها منشأ ألماني دون وجه حق.

وأضافت أن اللجنة راجعت مستندات البيان الجمركي، فتبين أن هناك تلاعبا في شهادة المنشأ المقدمة لتطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وأن منشأ هذه السيارات هو الصين وليس ألمانيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.