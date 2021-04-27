قصة بطلها الفنان التشكيلي أحمد بسيوني، الذي آمن بأن الفن لا حدود له ويمكن استخدامه في كل شيء، فعمل بمجال الفن الذي يهواه وتعلمه، متقنا للنحت غير مهتم بنظرات البعض له.

وعن بدايته للنحت، يقول أحمد بسيوني، صاحب الـ28 عاما في حديثه لـ"الشروق": "كانت موهبة صغيرة في بداية الأمر، من خلال عمل أشكال بالطين، وحينها لم أكن أعرف ما هو النحت، ثم قمت بتطويرها مع الوقت حتى تمكنت بعد ذلك من التفكير في خامات متوفرة من البيئة ومعرفة نوعية الأدوات التي تساعدني في نحت الشخصيات".

وأضاف ابن مدينة بني سويف: "في بداية الأمر تلقيت الرفض من أسرتي، ولكن مع مرور الوقت شجعوني على مواصلة الفكرة، كما ساعدني أيضا على إتقان النحت طبيعة الريف وثقافته"، موضحا أنه عرض في بدايته أول منحوتة له على الدكتور محمد ماضي فقد كان يقوم بتوجيه وتقديم الدعم له في فن النحت.

وعن الأدوات المستخدمة في النحت قال: "أحيانا أنتج أعمالي بالخامات الصلبة كالأحجار والمعادن إذا تطلبت الفكرة إضافة طابع الصلابة باستخدام الصواريخ والشاكوش والأزميل وأحيانا أستخدم التشكيل بالطين للتعبير بحرية، وأحيانا أخرى أستخدم خامات معاصرة لمواكبة العصر فكل عمل ذات طبيعة خاصة به".

وبتفكير عملي، قرر بسيوني، أثناء دراسته في كلية التربية الرياضية، أن يشارك في أنشطة الجامعة من مسابقات ومعارض فنية، ليحصل على جائزة إبداع 4 الشارقة على مستوى الجامعات 2016.

واستطرد: "الفن طريقة سحرية لاستعادة المفقود، فقمت بالعمل في القاهرة في (مسبك الفنان ناثان دوس)، وهي ورشة لعمل أعمال النحت بخامة البرونز الخاصة بالفنان، ومن ثم حصلت على منحة التفرغ في الفنون التشكيلية من وزارة الثقافة".

وتابع: "شغفي كبير لمعرفة كل ما يتعلق بالفنون التشكيلية، هذا ما جعل فنان مصري يكرث حياته ممارسًا للفن بشكل احترافي، ليعلم نفسه معرفة كل أنواع الأدوات واختيار الأصلح للنحت بعناية".