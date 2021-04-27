نتنياهو: الجيش مستعد لجميع السيناريوهات وننصح أعداءنا بعدم اختبارنا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش مستعد لجميع السيناريوهات، وذلك بعد رصد إطلاق العشرات من القذائف الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في القدس.



وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لحكومته اليوم: "لقد اتخذنا قرارات بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (أمس) مفادها الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات. وجيش الدفاع مستعد حقا لمواجهة جميع السيناريوهات".



وأضاف: "كانت الليلة الماضية هادئة وآمل أن يستمر الهدوء. إننا مستعدون للتعامل مع أي تطور، ولا أنصح أعداءنا أن يختبرونا".



وفيما يتعلق بتوترات القدس، قال: "الشرطة وقوات الأمن تعمل للحفاظ على النظام العام وتأمين حرية العبادة. وأعتقد أن انخفاضا طرأ هناك أيضا في حدة الاضطرابات وهذا تحول إيجابي بطبيعة الحال".