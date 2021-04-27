الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تعلن أنها ستقدم برنامجا تلفزيونيا



أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم برنامجا تلفزيونيا.



وقالت لام عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن برنامجها الأسبوعي، الذي سيستمر نصف ساعة ويحمل عنوان "ذا ايلكشن كومشن صب سيكتور فيو" (نظرة القطاع الفرعي للجنة الانتخابية) سيذاع لأول مرة غدا الأربعاء على شبكة تلفزيون وإذاعة هونج كونج، وسيناقش التغير الانتخابي الأخير الذي اقترحته بكين. وبعد ذلك سيذاع البرنامج أربع مرات يوميا.



وأضافت: "سأناقش مع الضيوف من قطاعات مختلفة المرفقين الأول والثاني من للقانون الاساسي، اللذين وافقت عليهما اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، من أجل تحسين محتوى النظام الانتخابي لهونج كونج".



ويأتي إعلان لام بعد يوم من إعلان نائب مدير شبكة الإذعة والتلفزيون براين شوي استقالته، معللا قراره بأسباب عائلية، وذلك بعد توليه منصبه طوال 30 عاما.



وكانت منظمة مراسلون بدون حدود قد اتهمت الأسبوع الماضي الحكومة بقيادة حملة ترهيب ضد الشبكة، بهدف تقييد استقلالها التحريري.



وكانت اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب قد صوتت بالإجماع في 30 مارس الماضي على أنه سيتم خفض المقاعد التي ينتخبها الناخبون العاديون في الانتخابات المستقبلية إلى 20 مقعدا.