ميركل: أستطيع أن أتفهم حالة الإحباط لدى قطاع الثقافة

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، عن تفهمها لوضع العديد من صانعي الثقافة في ظل جائحة كورونا.

وخلال مؤتمر على الإنترنت مع 14 من صناع الفن والثقافة من قطاعات مختلفة، قالت ميركل: "بالطبع أستطيع أن أفهم أن الناس محبطون"، مضيفة أن الفنانين يعيشون من خلال تصوير عواطفهم وقدراتهم سواء عن طريق آلة أو كلمة منطوقة أو معارض.

ورأت ميركل أن الجزء الغالب من الفنانين تأثروا بالجائحة منذ البداية، وقالت إن الدولة حاولت من جانبها التخفيف من حدة بعض الأمور لكن الفن أكبر من أن يتم تعويضه بطريقة أو بأخرى " لابد من قول إن هذه فترة حزينة"، لافتة إلى أن بمقدورها أن تتفهم وجود إحباط.

في الوقت نفسه، دافعت ميركل عن القواعد السارية ضد كورونا وقالت إنه لا ينبغي أن يكون هناك نموا مستمرا في عدد الإصابات.